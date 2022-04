F1 GP d’Australie – Le débrief de Gaëtan Vigneron après les qualifs : "Leclerc est en pleine harmonie avec sa voiture"

Charles Leclerc et Max Verstappen s’élanceront l’un à côté de l’autre dimanche lors du GP d’Australie à Melbourne, 3e manche de la saison de Formule 1. Le Monégasque s’est emparé de la pole samedi juste devant le Néerlandais et le Mexicain Sergio Perez. Un duel Leclerc – Verstappen, c’est ce à quoi on devra s’attendre dimanche… et pour la suite de la saison, estime Gaëtan Vigneron qui fait le point après cette séance de qualifs.

"On est reparti pour un duel entre deux pilotes. Un duel comme l’année dernière mais entre deux pilotes différents d’une même génération. Cette fois, c’est Verstappen qui est dans le rôle du tenant du titre et Leclerc dans le rôle de celui qui a enfin une voiture pour se battre pour le titre. Ce sont deux pilotes qui ont déjà fait la différence avec leurs équipiers lors de ces premiers GP. Je suis impressionné par Charles Leclerc. Il est en pleine confiance et en pleine harmonie avec son team et sa voiture sur un circuit qu’il pensait être moins favorable […] Je reste persuadé que Mercedes va revenir dans le coup. La question c’est "quand ?" et s’il ne sera pas trop tard. Mais je pense que s’ils reviennent seront redoutables à ce moment-là."