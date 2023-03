F1 - Gaëtan Vigneron : "Verstappen intouchable, Ferrari inquiétant, Aston Martin deuxième force du plateau à Bahreïn"

"Chez Mercedes, on souffre encore plus de la dégradation des pneus arrière. On est moins rapide que Ferrari en qualifications et il y a cette question : est-ce qu'on va devoir repartir vers un nouveau concept aérodynamique de ponton ? Cela entrainerait pas mal de travail supplémentaire. C'est encore plus douloureux quand on compare avec Aston Martin, qui a la même moteur Mercedes, la même boite, la même suspension arrière et qui utilise la même soufflerie. Aston Martin est beaucoup mieux dans la gestion des gommes même s'ils ne sont pas très rapides en vitesse de pointe. Il y a bien sûr le facteur Fernando Alonso, il a réalisé quelques dépassements d'anthologie. Quid du potentiel de développement ? Aston Martin était la deuxième force du plateau ce week-end. Vu leur septième place au classement des constructeurs l'an dernier, ils auront droit à plus de soufflerie", indique ensuite Gaëtan Vigneron.

"C'est un projet ambitieux, nous ne sommes qu'au début. Ils ont énormément de moyens financiers, avec une nouvelle usine et de nouvelles infrastructures à venir. Leur recrutement est un facteur essentiel, comme celui du directeur technique Dan Fallows (ex-Red Bull), un disciple d'Adrian Newey. On sent son impact : on a envie de dire que c'est une Red Bull avec un moteur Mercedes. Quand Alonso avait annoncé qu'il filait chez Aston Martin, on a été un peu incrédule. Le pari est audacieux. Vu les moyens et le fait qu'il se sent désiré, la machine s'est mise en route. Ce n'est pas encore l'histoire de la saison, mais c'est certainement l'histoire du week-end", conclut notre collègue.