F1 - Gaëtan Vigneron : "On vit un truc incroyable, contrairement à ce que certains esprits chagrins disent parfois"

Sans réelle surprise, Max Verstappen a encore honoré son statut de leader au championnat du monde de Formule 1 en remportant en Belgique, à Spa-Francorchamps, sa huitième victoire consécutive cette saison, devant son coéquipier chez Red Bull Sergio Perez et la Ferrari de Charles Leclerc.

"Tout le monde rêve d'une saison comme 2021 où ça se passe au dernier tour du dernier GP... mais ce n'est pas possible. Contrairement à ce que certains esprits chagrins disent parfois, je trouve qu'on vit un truc incroyable avec un pilote qui domine et, un jour, on dira qu'on était là. Derrière, on ne sait pas qui est le deuxième. Une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre. Quatre équipes se bagarrent. On a vu beaucoup de dépassements ce week-end et à des endroits inattendus. Pour les fans, ça reste des moments géniaux. On passe une très belle saison. Pour les esprits chagrins, je peux leur dire que Verstappen va encore gagner beaucoup de courses", précise notre collègue RTBF Gaëtan Vigneron.