F1 - Gaëtan Vigneron : "Il faudra un peu de temps à Mercedes pour pouvoir rivaliser avec Red Bull"

Lewis Hamilton reste un pilote fantastique, avance Gaëtan Vigneron. "Il n’a pas perdu ses qualités. Notons qu’il n’a toujours pas prolongé son contrat alors qu’on avait dit que ce n’était qu’une formalité. Il faudra sans doute attendre le début de saison et voir comment se comporte Mercedes. Je suis assez curieux de voir comment se passe la cohabitation entre Hamilton et George Russell. L’année dernière, il y avait une certaine harmonie mais Mercedes ne luttait pas pour le titre mondial. Il était donc relativement facile pour Hamilton de dire qu’il se sacrifiait pour se concentrer sur les différents réglages et la recherche de la meilleure solution pour essayer de faire avancer la voiture. Mais quid si Mercedes se bat véritablement pour le titre ? Russell connaît déjà la recette de la pole et de la victoire. Il est intelligent, bosseur, talentueux, ambitieux et il représente le futur de Mercedes. Je pense que cela pourrait créer certaines étincelles que devra gérer Toto Wolff."

Le premier Grand Prix de la saison aura lieu le 5 mars à Bahreïn.