F1 - Gaëtan Vigneron : "Ferrari ne pourra pas battre Red Bull s’ils ne définissent pas un numéro 1"

"La Ferrari était déjà très bien en 2022 et puis il y a eu des soucis de fiabilité, de mauvaises stratégies et des erreurs de pilotes. Tout s’est détérioré et cela a entraîné un grand chambardement : Mattia Binotto a été remplacé par Frédéric Vasseur. Le Français a une très longue expérience de la course et n’a pas voulu tout chambouler d’un coup. Il préfère y aller par petites touches, observer et ensuite prendre les éventuelles décisions qui s’imposeraient. Je pense qu’il n’hésitera pas à intervenir. Il l’a d’ailleurs déjà fait en remplaçant le chef de la stratégie. Les essais d’avant-saison se sont plutôt bien passés, il y a une bonne corrélation entre la piste et la simulation. Ferrari a effectué beaucoup de tours : 417 en trois jours. On a beaucoup travaillé sur le set set-up et passé en revue différents styles de pilotages. Il n’y a donc pas de souci majeur, néanmoins, j’ai l’impression que Ferrari aura du mal à lutter avec Red Bull sur la distance d’un Grand Prix, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer", explique Gaëtan Vigneron.