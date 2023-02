F1 - Gaëtan Vigneron : "Aucune raison de ne pas retrouver Red Bull en haut de l’affiche en 2023"

"Il n’y a aucune raison de ne pas retrouver Red Bull en haut de l’affiche en 2023 : ils ont terminé l’année 2022 en boulet de canon. Il y a la relative stabilité du règlement technique, la RB19 a été rapide dès sa sortie des stands et des évolutions sont déjà prévues. La grande question concernant Red Bull est plutôt de savoir quel pourrait être l’impact des pénalités infligées suite au non-respect du budget plafond. D’autant plus que, au vu de son classement au championnat des constructeurs, Red Bull a déjà droit à moins de soufflerie et de simulation. Du côté de l’écurie de Christian Horner, on a l’air de s’en accommoder et de savoir à quoi s’en tenir, surfant sur l’écart creusé en 2022", avance Gaëtan Vigneron.