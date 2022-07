F1 France – Max Verstappen fait la bonne opération du week-end : "Ça aurait pu être une belle bataille avec Leclerc"

Vainqueur du GP de France, Max Verstappen consolide son avance au championnat. Le Néerlandais profite d’un dimanche catastrophique pour Charles Leclerc en reléguant le Monégasque à 63 points. "C’était très dur mais on a été très forts, notamment dans la gestion des pneus. Ça aurait pu être une belle bataille avec Charles, c’était très serré entre nous dans les premiers tours. Au final, j’ai juste dû gérer mes gommes".

Le Néerlandais se dirige-t-il tout doucement vers un deuxième titre mondial consécutif ? "Ce n’est pas encore fini, il reste beaucoup de Grands Prix. Je suis très heureux après ma victoire mais on sait qu’il reste du boulot".

Deuxième pour le 300e Grand Prix de sa carrière, Lewis Hamilton avait du mal à cacher sa joie. "Je suis super heureux. Je ne m’attendais pas à ce résultat, la troisième place était jouable mais finir deuxième est inattendu. C’est dommage pour Charles mais on a fait du beau boulot. Evidemment que je rêve d’une victoire mais ça va être dur, les gars devant sont tellement rapides. Ils vont être difficiles à battre en Hongrie. Mais il va faire chaud et j’espère que notre voiture sera meilleure là-bas".

Derrière, George Russell monte sur le podium pour la quatrième fois de la saison et confirme le retour de Mercedes aux avants postes. "C’est super de finir devant la Red Bull de Sergio Pérez mais Charles était deux dixièmes plus rapide. Si on veut se battre pour la victoire, il va falloir encore travailler mais on réduit rapidement l’écart. Je suis confiant pour la reprise après la trêve estivale".

Rendez-vous dès dimanche prochain et le GP de Hongrie pour la treizième manche de la saison.