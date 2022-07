Après quatre podiums consécutifs, Mercedes débarquait en confiance sur le circuit du Castellet, dans le sud de la France. L’écurie allemande, octuple championne du monde des constructeurs en titre, a connu un début de saison compliqué et semblait revenir dans le coup mais se montre en manque de rythme sur le tracé français.

Quatrième sur la grille mais à près d’une seconde du poleman Charles Leclerc, Lewis Hamilton n’attend pas de miracle. "En arrivant ici, je n’avais aucune idée de notre écart avec les écuries devant. Dans ma tête, je pensais qu’on serait deux dixièmes derrière mais on est à une seconde. Je n’ai pas d’explication à cela mais je suis très heureux car mon dernier tour de qualifications était superbe".

Pour le septuple champion du monde, la W13 n’est tout simplement pas destinée à viser la gagne. "On se rapprochera peut-être un peu en course des Ferrari et des Red Bull mais ils sont trop rapides ce week-end. On ne boxe pas dans la même catégorie même si je donnerai tout. Si je fais un bon départ, je pourrai me battre pour un podium avec Sergio Pérez".

Même son de cloche du côté de son coéquipier, George Russell, qui s’élancera sixième. "On est un peu en-dessous de ce qu’on pensait. On doit comprendre pourquoi notre rythme de course est meilleur que celui en qualifications. On est la seule écurie à réduire cet écart en course mais ce n’est pas suffisant car pour jouer la gagne, il faut une voiture compétitive le samedi. On peut se battre avec Pérez et Carlos Sainz mais Max Verstappen et Leclerc sont un cran au-dessus. On vise la troisième place".

Les Flèches d’Argent, malgré leur étiquette d’outsider, pourront-elles viser un podium, voire mieux ? Réponse ce dimanche dès 14h30 sur Tipik.