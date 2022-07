F1 France – Leclerc remercie Sainz après sa pole : "J’étais rapide mais Carlos m’a vraiment aidé"

Battu de justesse par le pilote Ferrari, Max Verstappen est satisfait de sa deuxième place. "Je ne suis pas déçu car je n’étais pas super à l’aise en qualifications. La course va être intéressante car on a une bonne vitesse de pointe. Il va faire chaud et on devra bien surveiller les pneus".

Le champion du monde savoure sa lutte acharnée mais fair-play avec son rival de toujours. "Je roule contre Charles depuis de nombreuses années et pouvoir se battre ensemble en F1, c’est vraiment chouette".

Troisième sur la grille et derrière son céoquipier, Sergio Pérez ne pouvait pas espérer mieux après des essais libres compliqués. "Je me suis bien rattrapé. C’était un week-end horrible jusqu’à présent. Ferrari est très rapide sur ce circuit mais j’espère qu’on pourra rivaliser en course".

Qui s'imposera sur le circuit Paul Ricard ? Réponse ce dimanche à partir de 14h30, sur Tipik.