Sixième constructeur en 2020 après un accord avec la Fédération internationale de l’automobile (FIA) faisant douter de la réglementarité de son moteur, Ferrari signait son plus mauvais classement depuis 1980.

La Scuderia a sacrifié 2021 pour se concentrer sur 2022, qui offrait de meilleures opportunités grâce au bouleversement du règlement technique de la F1. Avec un sans-faute ce week-end (pole, victoire et meilleur tour pour Charles Leclerc, doublé avec Carlos Sainz Jr), le pari est gagnant. "On est dans la bagarre pour le titre", se réjouit le vainqueur. Lui, pour l’heure, l’est un peu plus que son équipier qui, paradoxalement, sort de son "week-end le plus difficile avec Ferrari". "Je ne suis pas encore au niveau" dans cette voiture, admet Sainz.