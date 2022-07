F1 – Fernando Alonso : « Les nouveaux fans ne connaissent pas grand-chose à la F1 »

S’il y a bien un pilote témoin de l’évolution de la Formule 1 et de ses à-côtés, c’est à coup sûr Fernando Alonso. L’Espagnol, qui fêtera ses 41 ans fin juillet, dispute sa 19e saison dans la catégorie reine où il a débuté en 2001 chez Minardi (il a marqué une pause en 2019 et 2020). Et pour le double champion du monde (2005 et 2006), "Il n’y a plus de véritable culture F1". C’est ce que le pilote Alpine a déclaré dans un entretien accordé à nos confrères du site "The Race".



Le natif d'Ovideo évoque surtout les nouveaux fans de F1 arrivés, entre autres, grâce à l’effet Netflix. "Je pense que parmi les fans que nous avons maintenant, il y a de nouveaux fans et d’une certaine manière, sans leur manquer de respect, ils ne connaissent pas grand-chose de la Formule 1. Ils sont plus comme des fans de football, ils suivent juste les résultats, celui qui gagne est le meilleur. Et celui qui est dernier n’a pas le niveau de la Formule 1."



Alonso, près de 350 courses et 32 victoires au compteur, s’étonne un peu que certains découvrent ce dont il est capable comme lors de la séance qualificative du Canada où il a signé le deuxième chrono. Pour l’Espagnol beaucoup de nouveaux fans pensent de lui qu'il est un pilote de milieu de peloton capable de l’un ou l’autre coup d’éclat.



"Quand vous faites un bon week-end, vous avez l’impression d’être Dieu. Et quand vous passez un mauvais week-end, vous êtes trop vieux, trop jeune ou autre conclut le pilote Alpine."



Pour l’heure Fernando Alonso occupe la 10e place du championnat avec 29 unités, mais l’Espagnol a été particulièrement malchanceux depuis le début de saison. L’écurie Alpine pointe elle actuellement au 4e rang du classement constructeurs à égalité de point avec McLaren.