F1 - Felipe Drugovich dans le baquet Aston Martin plutôt que Stoffel Vandoorne ? "Un peu frustrant… mais il faut comprendre"

Lance Stroll, victime d'un accident de vélo, ne participera pas aux essais de pré-saison de Formule 1 avec son team Aston Martin, à Bahreïn de jeudi à samedi. C’est le Brésilien Felipe Drugovich, et non Stoffel Vandoorne, qui prendra la place du Canadien.

"On a discuté de la situation. Je savais et le team le savait : je suis pris par la Formule E ce week-end à Cape Town. Je ne pourrai pas participer aux essais à Bahreïn malheureusement. Et la course dimanche prochain ? C'est un scénario assez difficile pour moi. Si Lance n'est pas disponible, je ne serais pas étonné que Felipe fasse la course. C'est un peu frustrant pour moi, mais d'un autre côté, il faut le comprendre. Il aura fait tous les essais, il aura eu la meilleure préparation", a indiqué le Belge.