F1 États-Unis : Verstappen signe une 13e victoire cette saison, Red Bull champion des constructeurs

Max Verstappen a remporté la 19e manche de la saison à Austin. Au terme d’un Grand Prix des États-Unis riche en rebondissements, le pilote Red Bull devance la Mercedes de Lewis Hamilton et Charles Leclerc (Ferrari). Sergio Pérez (Red Bull) et George Russell (Mercedes) complètent le top 5.

En pole , le malheureux Carlos Sainz voit sa course être ruinée dès les premiers mètres suite à un accrochage avec Russell. L’Anglais sera ensuite pénalisé de cinq secondes. Verstappen en profite alors pour prendre la tête de la course.

Le Grand Prix prend alors un autre tournant lorsque la voiture de sécurité fait son entrée à deux reprises après l’abandon de Valtteri Bottas (Alfa Romeo) et quelques tours plus tard suite à un gros crash entre l’Alpine de Fernando Alonso et l’Aston Martin de son futur coéquipier, Lance Stroll.