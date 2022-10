Pour la treizième fois cette saison, Max Verstappen termine la course sur la plus haute marche du podium. Mais ce succès au Grand Prix des Etats-Unis, le double champion du monde ne risque pas de l’oublier de sitôt. S’il permet à Red Bull de remporter le titre des constructeurs pour la première fois depuis 2013, il arrive surtout le lendemain du décès du grand parton de l’écurie, Dietrich Mateschitz. Le Néerlandais revient, à notre micro, sur une course tout sauf facile. "Tout se passait très bien jusqu’au changement de gommes. Mercedes était proche et notre arrêt raté ne nous a pas facilité les choses. Mais finalement on a réussi à l’emporter, notamment grâce à un bon DRS".

Deuxième alors qu’il menait à six petits tours du terme, Lewis Hamilton pensait enfin glaner sa première victoire de la saison. Il n’en sera finalement rien. "J’ai mal d’avoir manqué la victoire mais pour être réaliste, on n’a jamais eu le rythme de Red Bull ce week-end. Donc être en mesure de batailler avec eux est remarquable. Il y a beaucoup de positif à retenir ce dimanche".

Sur la dernière marche du podium, Charles Leclerc préfère relativiser après une belle remontée. "Je n’ai pas de frustration mais encore une fois, c’est une course où l’on a souffert avec la dégradation. Mais c’est bien de finir troisième en étant parti à la douzième place".