F1 États-Unis : Sainz s’offre la pole devant Leclerc et Verstappen

Place aux choses sérieuses à Austin pour la 19e manche de la saison aux Etats-Unis et la séance de qualifications. Et c'est Carlos Sainz qui s’est offert la pole sur le tracé des Amériques. Le pilote Ferrari devance son coéquipier Charles Leclerc, qui s’élancera douzième après avoir écopé d’une pénalité, et le champion du monde Max Verstappen. Sergio Pérez (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes) complètent le top 5.