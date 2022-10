Notre spécialiste F1 en a également profité pour discuter avec le principal concerné : Christian Horner, directeur de Red Bull. "C’est une nouvelle régulation pour tout le monde et on essaie de travailler de manière constructive avec la FIA. On espère qu’on aura rapidement une conclusion, on veut être transparent. La réaction des autres écuries ? J’ai été surpris, ça s’est transformé en procès public depuis trois semaines. Mais plus vous connaissez de succès, moins vous avez d’amis, surtout dans ce paddock".

Si la tension est palpable, il faudra vite tourner la page et se concentrer sur le Grand Prix américain. Une course à suivre dès 20h30 sur les médias de la RTBF.