F1 États-Unis – George Russell : "La présence de cette grue en piste au Japon est inacceptable"

Les acteurs du championnat du monde ont forcément eux aussi affiché leur mécontentement et continuaient à aborder le sujet ce jeudi dans le paddock d’Austin, à l’image du pilote Mercedes, George Russell, au micro de la RTBF.



"La présence de cette grue en piste au Japon était totalement inacceptable ! On écoutera ce que la FIA a à dire lors du briefing des pilotes ce vendredi. Tout le monde d’ores et déjà reconnu que c’était une énorme erreur. C’était vraiment choquant de voir une grue… enfin de voir… nous arrivions à peine à la distinguer. Il y a beaucoup de leçons à tirer de ce qu’il s’est passé."



La cause de cette visibilité quasi-inexistante ? L’eau soulevée par les monoplaces. Certains pilotes ont déclaré qu’ils ne voyaient pas "10 mètres devant eux".



"Les projections d’eau étaient vraiment énormes, poursuit Russell. Ce phénomène est-il accentué par les caractéristiques techniques des voitures 2022 ? Difficile à dire. Ou alors peut-être est-ce dû à certains types d’asphalte. Parfois quand vous conduisez sur l’autoroute, il y a beaucoup plus de projections d’eau à certains endroits et beaucoup moins à d’autres. Donc peut-être qu’il faut réfléchir à différents types de surfaces dans les pays où l’on rencontre souvent ce genre de conditions. Évidemment c’est compliqué de changer les choses à ce niveau-là, mais il faut trouver un moyen pour améliorer cela. J’étais assez surpris de la rapidité avec laquelle l’eau stagnante a disparu une fois que la course était lancée. Lors des cinq premiers tours de course, je ne voyais absolument rien et puis à partir du milieu du GP, ça allait très bien, même en suivant une voiture. Peut-être est-ce aussi une piste de réflexion : tenter d’évacuer l’eau plus vite en faisant quelques tours avec les F1. Une chose est certaine : quand on sait que les conditions seront aussi mauvaises, il faut qu’on puisse être prêts à affronter cela et au Japon nous le savions depuis le vendredi."