F1 États-Unis : Daniel Ricciardo et Mick Schumacher, les deux seuls baquets encore éjectables du paddock

Bien plus réservé sur la question, Mick Schumacher est resté rationnel au micro de Gaëtan Vigneron. "C’est un week-end comme les autres. On va essayer de marquer des points, c’est le but principal comme ça l’était pour les dernières courses. On a été performants sur les derniers Grand Prix, même s’il y avait parfois un manque de chance, parfois on n’était pas à la bonne position au bon moment. J’espère que les choses tourneront au mieux ce week-end.", déclare Mick, pilote chez Haas depuis 2021.

S’il a connu un début de saison difficile, l’Allemand a redressé la barre et a même tenu tête en course à des champions du monde comme Lewis Hamilton et Max Verstappen. Son coéquipier Kevin Magnussen l’a d’ailleurs soutenu en interview pour la Formule 1 : "Dernièrement, il a été super difficile à battre pour moi. Je pense qu’avec la façon dont il pilote en ce moment, il mérite définitivement une place sur la grille. Mais encore une fois, c’est totalement hors de mes mains, et je ne peux que lui souhaiter bonne chance."

"Je ne suis pas celui qui prend les décisions. Mais je pense que tout le monde sait maintenant de quoi je suis capable. Surtout la team Haas, ils savent ce que je peux apporter.", lance le fils du multiple champion du monde. Schumacher va devoir marquer les esprits lors des quatre derniers Grand Prix et pourrait alors prolonger chez Haas, ou même tenter l’aventure chez Williams qui ne s’est pas encore prononcé sur son dernier siège attribuable.