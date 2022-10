F1 États-Unis : Daniel Ricciardo débarque dans le paddock d’Austin… à cheval

Daniel Ricciardo ne fera définitivement jamais rien comme les autres. L’Australien, qui adore le rendez-vous d’Austin, a voulu marquer le coup pour son arrivée dans le paddock. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le pilote McLaren a réussi son entrée, puisqu’il est arrivé à cheval et en musique.



Malgré une saison particulièrement compliquée, Ricciardo ne perd donc pas ce large sourire devenu sa marque de fabrique. Pour rappel McLaren mettra fin à la collaboration avec l’Australien au terme de cette saison malgré un contrat qui courait jusque fin 2023.



L’Ex-pilote Renault et Red Bull ne sera jamais parvenu à donner satisfaction depuis son arrivée au sein des troupes de Woking début 2021. L’an dernier malgré une victoire à Monza, Ricciardo a signé une saison décevante. Pas beaucoup mieux cette année avec seulement 5 apparitions dans les points en 18 courses. Dans le même temps, son équipier Lando Norris a signé 14 top dix. La comparaison avec le Britannique fait donc mal.



Sauf retournement de situation Ricciardo, cité comme 3e piote chez Mercedes, ne sera pas sur la grille 2023 et vise un retour l’année suivante. Il reste un baquet disponible chez Williams et un autre chez Haas, mais malgré plusieurs appels du pied de Günther Steiner (patron de l’écurie américaine), le pilote McLaren ne semble pas tenté par une aventure en fond de grille.