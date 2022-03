F1 essais de Bahreïn : quelles différences avec ceux de Barcelone ?

Avant le début de cette saison 2022, les dix équipes du paddock bénéficient de deux fois trois jours d’essais pour tester et mettre au point leurs nouvelles monoplaces et les éventuels nouveaux concepts dénichés au vu du grand changement de règlement opéré cette année. La première partie des tests se déroulait à Barcelone fin février, la deuxième ce jeudi, vendredi et samedi sur la piste de Bahreïn où se tiendra le premier grand prix de l’année dans une semaine. Notre envoyé spécial sur place nous explique la différence entre ces deux sessions d’essais capitales pour les écuries.