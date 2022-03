F1 essais de Bahreïn : Pourquoi la Formule 1 est-elle passée aux pneus 18 pouces ?

Une modification visuelle, mais passer aux gommes 18 pouces aura un impact assez important sur le comportement des monoplaces et leur pilotage.



"Le pneu est différent, le poids est plus important et les jantes sont plus grandes. C’est un pneu plus précis, plus réactif, plus sportif. On a conçu ces gommes avec une autre philosophie : l’objectif est d’avoir moins de dégradation, moins de surchauffe pour permettre aux pilotes d’attaquer davantage. Cette modification combinée à la nouvelle aérodynamique des F1 devrait permettre aux pilotes de dépasser plus facilement. Bien sûr il y a aura un temps d’adaptation en début de saison, parce qu’il faudra apprendre comment gérer ces nouveaux pneus et peut-être adapter le style de pilotage, conclut Mario Isola."