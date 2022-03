F1 essais de Bahreïn jour 3 : Sergio Perez le plus rapide à la mi-journée sur une Red Bull modifiée

Sergio Perez (Red Bull) s’est montré le plus rapide de cette dernière matinée d’essais en signant un chrono de 1.33.105. Le Mexicain a devancé le Chinois Guanyu Zhou (Alfa) et le Français Pierre Gasly (Alpha Tauri). Une séance qui a montré des signes encourageants concernant le nouveau règlement. Même s’il est bien trop tôt pour se prononcer, les pilotes qui ont parfois évolué en condition course semblent se suivre (et se dépasser) plus facilement, conséquence directe de la révolution technique de cette année.

Cette dernière journée d’essais d’avant-saison a débuté une heure plus tôt pour l’écurie Haas autorisée à rattraper le temps perdu jeudi suite au retard d’acheminement de son matériel. Pour la même raison, le revenant Kevin Magnussen avait déjà pu profiter d’une heure supplémentaire hier en fin de journée. Le Danois en avait même profité pour signer le meilleur chrono du vendredi en battant le temps établi par Carlos Sainz plus tôt dans l’après-midi.



Toujours pas de trace par contre de Daniel Ricciardo dans ces essais de Bahreïn. L’Australien, testé positif au Covid, n’aura donc pas parcouru le moindre kilomètre durant cette deuxième salve de tests sur la piste de Sakhir laissant le volant à son équipier Lando Norris (6e de la séance matinale) durant les trois journées. Le Britannique a d’ailleurs enfin pu profiter d’une matinée plus normale et de relais plus longs après les gros problèmes de surchauffe de freins dont souffrait McLaren depuis mercredi. L’équipe de Woking a amené de nouvelles pièces et semble avoir résolu le problème.



Ce matin, toujours impossible d’établir une hiérarchie claire et de se faire une idée de la performance pure de chaque équipe, car les pilotes ont davantage travaillé sur de longs relais, des simulations de course (et de pit stop) sans réellement chasser le chrono. Une matinée qui nous a tout de même permis d’apercevoir quelques "duels" en piste à l’instar de la petite bataille que se sont livrés Lewis Hamilton (9e à 3 secondes) et Pierre Gasly (3e à un peu moins de 2 secondes) durant de longues minutes. De quoi nous permettre de constater que les voitures parvenaient à se suivre, à se passer et se repasser sans trop de difficultés. Un signe encourageant puisqu’on le rappelle, il s’agit là de l’objectif numéro 1 du nouveau règlement et de sa révolution aérodynamique.