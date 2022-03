F1 essais de Bahreïn, Jour 3 : Red Bull et Verstappen dominent la journée devant Ferrari, Mercedes sème le doute

La dernière journée de test d’avant-saison s’est clôturée en fin d’après-midi avec une hiérarchie (enfin) un peu plus représentative des réelles performances des monoplaces 2022. Même si du côté des top teams, il n’est pas encore possible d’y voir totalement clair (surtout chez Mercedes), Red Bull et Max Verstappen ont clairement donné le ton en s’emparant du meilleur temps de ces trois jours d’essais à Bahreïn en 1.31.720 (avec les pneus les plus tendres). Le Néerlandais a devancé Charles Leclerc de 7/10 et Fernando Alonso de près d’une seconde. George Russell (Mercedes) et Valtteri Bottas (Alfa) complètent le top 5 de ces derniers tours de roues avant le coup d’envoi de la saison dans une semaine.