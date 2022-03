F1 essais de Bahreïn, jour 2 : Ferrari confirme à nouveau, Sainz (loin) devant Verstappen

Cette deuxième journée d’essais sur la piste de Bahreïn a permis de confirmer la forme actuelle de la Scuderia. Les rouges semblent avoir parfaitement plongé dans le bain 2022. Carlos Sainz a réalisé le meilleur chrono de cette journée de vendredi en 1.33.532. L’Espagnol a devancé le champion du monde Max Verstappen de 4/10 et le Canadien Lance Stroll de plus d’une demi-seconde. Tous trois étaient équipés des mêmes pneus au moment de leur tour le plus rapide. Cela permet une comparaison plus objective que la veille d’autant que de nombreux pilotes ont sensiblement augmenté leur rythme au cours de la dernière heure d’essais, de quoi offrir une hiérarchie un peu plus représentative des réelles performances des équipes.



Derrière le top 3 on retrouve Lewis Hamilton (en pneus un cran plus tendre) à 6/10 du temps réalisé par Carlos Sainz. Esteban Ocon (Alpine), le plus rapide ce matin, a quant à lui signé le 5e chrono de la journée.