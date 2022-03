F1 essais de Bahreïn jour 2 : Esteban Ocon le plus rapide ce matin, Mercedes crée encore la controverse

Une chose est sure, la saison a déjà bel et bien commencé en coulisse et les débats ne font que commencer en ce qui concerne les trouvailles des uns et des autres. Mais cela n’a pas de quoi effrayer Pat Symonds (responsable technique de la F1), l’un des artisans du nouveau règlement interrogé ce matin par F1TV dans la pitlane de Sakhir. " Ce qui se passe pour le moment est très intéressant. Il y a eu énormément de critiques par rapport au règlement. Beaucoup estimaient qu’il était trop restrictif et que toutes les voitures allaient se ressembler. Et si vous regardez, les trois ou quatre top teams ont tous des monoplaces et des concepts différents ".



Le directeur technique qui est également revenu sur les pontons dévoilés hier par Mercedes : "C’est bien plus radical que ce que nous avions imaginé. Au vu de l’étroitesse des pontons, je suis très impressionné par la manière dont ils amènent l’air pour refroidir la voiture."