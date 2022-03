F1 essais de Bahreïn jour 1 : Pierre Gasly meilleur temps d’une journée marquée par… Mercedes

Pierre Gasly (Alpha Tauri) a réalisé le meilleur temps de cette première journée d’essais d’avant-saison à Bahreïn en 1.33.902. Le pilote français a devancé de 4/10 Carlos Sainz (Ferrari) auteur d'un chrono de 1.34.359 et Charles Leclerc de 6/10. Le deuxième pilote Ferrari qui avait réalisé son meilleur temps durant les quatre heures de roulage matinales.



Comme à Barcelone, la Scuderia semble donc afficher une performance plus qu'encourageante, même s’il n’est évidemment pas encore possible d’établir une hiérarchie. En effet, les pneus utilisés sont différents et il est difficile de connaître la quantité d’essence embarquée dans les monoplaces. En plus de cela, de nombreuses équipes n’ont pas encore vraiment cherché la performance sur le tracé de Sakhir. Beaucoup de pilotes sont sortis en piste équipés des volumineuses grilles permettant d’engranger des données aérodynamiques. Les écuries ont également allègrement fait usage de la peinture fluorescente déposée sur la carrosserie pour analyser les flux d’air et valider (ou non) leurs concepts aérodynamiques.