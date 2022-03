F1 essais de Bahreïn jour 1 : Mercedes crée déjà la polémique, Charles Leclerc le plus rapide ce matin

Après les premiers jours d’essais du côté de Barcelone fin février, la Formule 1 a pris la direction du circuit de Bahreïn pour les trois dernières journées de tests hivernaux avant le début de la saison dans une semaine sur ce même circuit de Sakhir. Cet ultime galop d’essais constitue une étape primordiale avant la reprise des hostilités dimanche prochain puisqu’il s’agit de la dernière possibilité pour les équipes de voir si elles sont dans le bon après une modification considérable du règlement technique cette année.



Et justement, au-delà de la feuille des temps qui ne revêt pas encore une grande importance, beaucoup de regards étaient tournés vers la Mercedes de Lewis Hamilton, sujet de discussion numéro un dans le paddock de Bahreïn. Le septuple champion du monde est monté ce matin en piste à bord d’une W13 aux flancs métamorphosés par rapport aux premiers essais fin février. La marque à l’étoile a surpris tout le monde avec un concept très extrême proposant des pontons quasi… inexistants. Certains les ont même appelés les "non-pontons". Le but étant de favoriser un maximum l’écoulement d’air vers l’arrière de la monoplace. Et comme souvent quand une équipe dévoile une innovation majeure, elle crée rapidement la polémique et alimente les discussions. Le concept est-il légal ? Respecte-t-il l’esprit du règlement mis sur pied par la F1 et la FIA ? Interrogé par F1TV, Ross Brawn, directeur sportif de la Formule 1 a avoué que les instances dirigeantes n’avaient pas anticipé le concept de Mercedes. "C’est une interprétation très extrême du règlement et cela va engendrer beaucoup de débats. Cela prouve qu’il est impossible de prévoir jusqu’où peut aller la créativité des équipes. Vous avez des centaines d’ingénieurs qui travaillent sur la réglementation et qui tentent d’en percer tous les mystères. Nous allons enquêter pour nous assurer du bon respect de l’esprit du règlement. À première vue, cela à l’air d’être le cas. C’est mon impression initiale".