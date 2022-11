F1 eSports Series : Rasmussen dépasse les bornes

La saison 2022 des F1 esports est sans doute l’une des plus disputées et relevées depuis la création de la compétition.

Alors que jusqu’ici, l’on admirait avec respect et fascination l’explosion de jeunes loups, l’ambiance a tourné à l’aigre ce jeudi soir sur le circuit Hermanos Rodriguez au Mexique.



La qualification, instaurée plus tôt dans l’après-midi, avait tenu toutes ses promesses avec une hiérarchie bien plus académique où les grands noms de la discipline avaient repris leur place sur les trois premières lignes.

Frederik Rasmussen signe sa troisième pôle consécutive sur ce tracé, tandis que Jarno Opmeer récolte une troisième place lui offrant un positionnement stratégique idéal au départ.

Mais qui retrouve-t-on en première ligne derrière le pilote Red Bull, Thomas Ronhaar qui, une nouvelle fois s’offre une qualification exemplaire.

Josh Idowu place son Alpha Tauri quatrième devant Marcel Kiefer, enfin revenu dans la course dans l’idée de porter son équipe aux avant-postes, une tâche à laquelle il n’a pas su répondre depuis le début de la saison.

Boroumand et B lakeley se partagent la quatrième ligne tandis que Longuet complète le top 10 derrière un Luke Smith solide.



Dès le lancement du Grand Prix, il est clair pour l’ensemble des spectateurs que l’euphorie de Monza était passée et que le scénario du jour s’annonçait bien plus calme.

En effet, hormis des choix de pneus variés qui agitaient la hiérarchie, peu de faits marquants en ce début d’épreuve.

Jarno Opmeer se place en observateur derrière Rasmussen , parti comme une balle de fusil.

Il n’aura pas fallu attendre quatre tours pour perdre David Tonizza , la saison calamiteuse se poursuit chez Ferrari qui repartira à nouveau avec des désillusions et surtout dénué de tout point inscrits.

Le classement se fige jusqu’aux arrêts aux stands.



À l’entame du 21e tour, l’ensemble du peloton a observé son arrêt obligatoire. Opmeer grâce à un undercut parfaitement exécuté repars au commandement de l’épreuve, emmenant Rasmussen dans son aspiration.

Ce tour sera décisif dans le scénario qui suivra. Daniele Haddad et sa Williams est le seul pilote à conserver ses gommes du départ.

À l’agonie, il se fait passer par Opmeer avant les courbes rapides du deuxième secteur.

Rasmussen lui, ne peut pas passer avant le Foro Sol, où il bouscule sur le vibreur l’italien à la dérive.

Plus d’une seconde le sépare de la Mercedes du Leader, un écart qu’il ne parviendra jamais à résorber.



Huit tours plus tard, Rasmussen se voit débordé par Boroumand et ses pneus médiums redoutables en cette fin de deuxième relais.

La Mclaren loin devant c’est Ronhaar qui se porte a l’intérieur de la Red Bull dans la chicane, Rasmussen laisse la place mais le néerlandais "tacle" son adversaire au-delà des limites de la piste.

Retour de Rasmussen quelques mètres plus loin sur la piste, sanction immédiate, 3 secondes de pénalités.

Le duel prend une tournure pathétique quant au même virage, le tour suivant le danois déborde la Haas de son adversaire, longe à la corde, deux roues dans l’herbe avant de lui couper la route et de l’emmener au large près des barrières.

De mémoire, on n’avait jamais vu un tel comportement dans la compétition.

Vient alors l’abattement du drapeau à damier qui salue la domination du double champion du monde en titre.

Opmeer remporte son premier succès de l’année devant Bari Bourmand toujours aussi impressionnant et Josh Idowu .

C’est le deuxième podium du jeune pilote Alpha Tauri .



Alors qu’a-t-il bien pu se passer dans l’esprit d’un champion du calibre de Rasmussen ? Un excès de fierté, d’ego ?

Ou simplement l’expression d’un ras-le-bol du comportement des rookies cette saison et en particulier de Ronhaar qui l’avait gentiment tassé en Autriche pour aller remporter la victoire ?

Freddie avait mentionné un " dirty mind " alors qu’il était interviewé à Spielberg.



Ce vendredi, place au Grand Prix des Etats-Unis sur le tracé du COTA au Texas.

Les esprits tendus et les potentielles décisions de la direction de course promettent une nouvelle étape pleine de rebondissement.