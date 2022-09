F1 EsportS Series : découvrez les talents de la saison 2022 lors de leur stage à Silverstone

Les F1 eSports Series, c'est le championnat official de Formule 1 virtuel.

Après une saison 2021 ayant vu le couronnement du néerlandais Jarno Opmeer, nous devrions assister cette année à l'une des plus belles campagne en six ans d'existence de la discipline.

Rasmussen, Tonizza et Blakeley et Leigh veulent leur revanche. Ils auront douze course sur les plus beaux circuits du calendrier pour prouver qu'ils méritent le titre de champion.

Cependant, sept nouveaux noms apparaissent sur la grille avec pour ces rookies l'objectif de marquer les esprits et surtout des points pour assurer un futur prospère à leur carrière de joueur.

Disputé sur F1 22, le jeu officiel, avec un matériel et des performances égales, le skill et la stratégie détermineront qui seront les héros de cette aventure.

Au sein de la GFinity Arena de Londres, suivez ce mercredi 14 septembre et en direct chaque course en direct sur Auvio et en différé sur Tipik.

En guise d'introduction à cette nouvelle saison, quoi de mieux que la découverte des nouveaux talents lors de leur stage à Silverstone.