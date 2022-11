F1 eSports Series - Après une course folle à Monza, en route pour Mexico... LIVE

Alors que le championnat entamait sa deuxième partie de saison ce mercredi soir au temple de la vitesse italienne, on pouvait s'attendre à une procession guidée par des stratégies identiques et des "trains DRS" déprimants.

Même si ces éléments ont fait partie intégrante de la course, son déroulé et sa conclusion sont dignes des plus grands drames de Ron Howard.

Il ne manquait que la participation de Hans Zimmer pour accompagner l'ambiance folle d'un peloton déchaîne, spectaculaire, mais surtout, propre !

Les hostilités avaient débuté plus tôt dans l'après-midi.

Alors qu'une nouvelle fois Jarno Opmeer et sa Mercedes se voient privés de Q2, que la Scuderia ne délivre pas la performance attendue et que les Mclaren se placent en embuscade, c'est Alfa Roméo qui allume les secteurs en mauve !



Nicolas Longuet, dont on ne cesse de saluer les performances en tour chronométré, nous a gratifiés d'une boucle parfaite, s'octroyant une pôle autoritaire face à la plus rapide des Mclaren.

Blakeley est donc à ses côtés en première ligne ?

Non, c'est bel et bien Borumand qui nous confirme son talent pour les pistes rapides.

Après Spa, le pilote, Iranien se place comme favori pour la victoire.

Thomas Ronhaar, troisième, s'élancera aux côtés de Blakeley.



Après une période de flottement, à mettre au compte d'un serveur récalcitrant, les feux s'éteignent et c'est la ruée vers la première chicane.

Miracle, tout se passe bien, mais c'est peu après que les pilotes aillent se déchaîner.

Entraînés par des choix de pneus différents, le top 10 évolue dans tous les sens avec Longuet chaussé des tendres qui n'auront pas été un choix payant.

Boroumand s'envole, suivi par Ronhaar.

Derrière, Bereznay profite d'une stratégie parfaite pour rejoindre son équipier français.

À deux et pendant une bonne partie de l'épreuve, ils vont en tenaille garder en respect Rasmussen.

Le Danois ne trouvera jamais la solution et devra se contenter d'une cinquième place finale.

Dans le peloton, c'est la débandade, on freine à deux, parfois trois de front, le tout sans jamais se toucher, un exploit.

Le seul fait de course marquant sera le tête-à-queue de Brendon Leigh bien aidé par les deux Alpha Tauri gravitant autour de lui.

L'impatience de Josh Idowu aura raison du champion 2018.

Il finira dans les profondeurs du classement.

Enfin, les cinq derniers tours se résument à un duel d'anthologie entre la Haas et la Mclaren.

À coup d'extérieurs, de DRS, d'ers et enfin de coups de roue.

L'apogée de ce duel aura lieu aux 27e et dernier passages de la chicane Ascari ou Thomas Ronhaar s'empare du commandement pour ne pas le lâcher jusqu'au drapeau à damier.



De mémoire, une bataille aussi intense proposée par deux jeunes pilotes, on n'avait jamais vu ça !



L'intensité de cette soirée à peine retombée, il faut déjà préparer la suite.

Avec Mclaren Shadow qui dépasse la barre des 200 points inscrits, l'heure est grave pour RedBull et Haas qui doivent renverser la tendance à Mexico.

Le circuit Hermanos Rodriguez sera le théâtre de la huitième course de l'année.

Qui fera trembler les tribunes du Foro Sol ?



Réponse ce jeudi soir dès 20 h 30 en direct sur Auvio et dans la nuit sur Tipik.