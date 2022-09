F1 eSports Series 2022 : Qui pourra battre Lucas Blakeley ce soir à Imola?

Hier, s'est déroulée la première épreuve de la saison sur le tracé du Bahreïn.



Le Britannique Lucas Blakeley, fraîchement débarqué chez Mclaren n'a laissé aucune chance à ses adversaires.



Après avoir signé une pôle, six millièmes devant le champion du monde en titre Jarno Opmeer, il a pu compter sur son coéquipier Boroumand pour peaufiner une stratégie parfaite. Au terme des 29 tours de course, il s'impose devant Opmeer et Boroumand.



Thomas Ronhaar en première ligne sur la Haas a dû renoncer après un accident avec Rasmussen et sa RedBull revenue à la dérive sur la piste. Ce soir, direction le GP d'Emilie-Romagne à Imola pour la deuxième course.