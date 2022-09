F1 eSports Series 2022 : Extinction des feux ce mercredi

Le championnat esport officiel de la Formule 1 retrouve une organisation qui a assuré son succès ces six dernières années.

Non, sans répondre à plusieurs attentes de la communauté, on peut s'attendre à un spectacle haut en couleurs.

Le lancement de cette nouvelle campagne débute ce mercredi soir sur les antennes de la RTBF

Nous vous proposons donc de planter le décor de ce qui s'annonce être une des saisons les plus disputées depuis la création de la discipline.

Ils seront trente joueurs répartis dans les dix écuries officielles ayant pour but de devenir champion à l'issue des douze épreuves que comptera le calendrier.

Ce dernier comptera des évolutions majeures comme le retour des pistes de Suzuka (Japon) et Yas Marina (Abou Dhabi) abandonnées depuis plusieurs éditions.

Avec Shakir (Bahrein) en manche inaugurale traditionnelle, suivie de l'inédit tracé d'Imola (Emilie-Romagne) et de la mythique piste de Silverstone (Grande-Bretagne), les terrains de jeux de cette semaine promettent un grand spectacle.