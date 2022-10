F1 eSports Series 2022 : En route pour Spa-Francorchamps ! (LIVE VIDEO)

Avant d'entreprendre le circuit de Spa-Francorchamps, un résumé s'impose pour ces F1 eSports Series.

C'est sous les trombes d'eau qu'a débuté le Grand Prix d'Autriche à Spielberg. La quatrième épreuve de la saison s'est déroulée dans des conditions changeantes offrant des opportunités stratégiques aux plus téméraires du peloton.



Tout avait commencé plus tôt dans l'après-midi avec la séance de qualifications.

En Q1, pas de surprise parmi les éliminés, par contre en Q2, c'est une nouvelle fois la Scuderia Ferrari qui déçoit. En Q3, la bataille est acharnée pour la pôle position.

C'est une nouvelle fois Frederik Rasmussen (DAN) qui s'offre le meilleur temps six millièmes devant la Haas de Thomas Ronhaar (NED). Le danois habitué à la seconde place en Autriche depuis quatre années consécutives, il était plus que jamais primordial de vaincre la malédiction.

Josh Idowu (GBR) et son Alpha Tauri créent la surprise en s'octroyant la troisième place. Lucas Blakeley (GBR), leader du championnat, partira de la septième position sur sa Mclaren tandis que Jarno Opmeer poursuit sa série de qualifications difficiles obtenant une neuvième place... Le Top 10 est complété par la RedBull de Marcel Kiefer (ALL).



La surprise est totale au moment de l'extinction des feux : la pluie s'est invitée pour le départ obligeant l'ensemble des pilotes à chausser les pneus intermédiaires. La météo s'annonce changeante et la piste finit par sécher après le tiers de la distance parcourue.



Le départ donné, c'est la ruée vers le premier virage.

Rasmussen négocie parfaitement ce dernier prenant le dessus sur Ronhaar. Derrière, les 2 pilotes franchissent ce premier obstacle sans incident majeur. Au troisième virage, Rasmussen se loupe, ouvre la porte, Thomas plonge pour prendre le commandement qu'il ne lâchera plus avant le 18e tour.

Entre-temps, la piste s'assèche et le peloton repasse par la voie des stands pour chausser des pneus durs, de quoi permettre d'atteindre l'arrivée sans s'arrêter une seconde fois.

Le Français Nicolas Longuet opte pour des pneus médiums, un choix audacieux qui lui permettra d'occuper un temps la troisième marche du podium.

Devant, la lutte instaurée connaîtra son climax dans l'avant-dernier tour. Toujours à l'abordage de ce virage 3, le danois plonge à la corde sans succès, bis repetita au dernier tour, sans plus de succès. Ronhaar parvenant à obtenir le DRS et à s'en servir pour ressortir devant son rival.

Une fois, le drapeau à damiers brandit Rasmussen confiera être déçu, évoquant le "dirty driving" subi lors de ses tentatives de dépassements. On vous laissera juger.