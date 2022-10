F1 eSports Series 2022 : Cap sur le Red Bull Ring, Spa et Zandvoort

Cette semaine se déroule la deuxième manche de la saison des F1 esports Pro Series : ces mercredis, jeudis et vendredis soirs, ce sont des tracés mythiques qui attendent nos pilotes. Avec le Red Bull Ring, Spa et Zandvoort, trois profils de pistes bien distinctes, on devrait assister à des performances diverses et à l’apparition de vainqueurs (peut-être) inédits.

Fort de deux victoires lors des manches d’ouvertures en septembre dernier, Lucas Blakeley (GBR) et sa Mclaren se placent en favoris de la suite des événements. Derrière, Fredrik Rasmussen (DAN), vainqueur à Silverstone avec sa Red Bull, semble être le principal opposant du leader du championnat.

Certains favoris ont connu diverses fortunes jusqu’ici. Marcel Kiefer n’a pu convertir sa bonne qualification à Imola tandis que Jarno Opmeer s’est vu trop souvent enfermé dans le peloton lors des premiers tours de course. De son côté la Scuderia Ferrari, pourtant la plus solide et expérimentée équipe sur le papier, peine à lancer sa saison et doit se contenter de modestes points récoltés dans le top 10 par Brendon Leigh.