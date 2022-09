F1 eSports Series 2022 : Balekely fera-t-il le break à domicile sur le circuit de Sliverstone?

F1 esports Pro Series - Ronhaar se loupe, Blakeley confirmé à Imola.

Hier au Grand Prix d'Émilie-Romagne, la deuxième course de la saison nous aura tenus en haleine dès le premier freinage et ce jusqu'au drapeau à damiers.

Ronhaar en pôle position avec sa Haas se loupe à l'extinction des feux, patine et chute au quatrième rang. Immédiatement, les ténors en embuscade en profitent... Blakeley et Kiefer prennent le commandement des opérations.

Derrière, Opmeer se voit envoyé en tête-à-queue à Tamburello, il parviendra à remonter dixième, un maigre butin pour le champion en titre. Pas beaucoup mieux pour Leigh également envoyé au Tapis à la chicane Villeneuve.

Au jeu du DRS, dans le premier tiers de course, Blakeley récupère le commandement face à Kiefer au prix d'un freinage magistral au virage 1 et ne le lâchera plus.

Au jeu des arrêts aux stands, Rasmussen alors sixième se voit promus à la troisième marche du podium grâce à un "undercut" parfaitement exécuté.

Catastrophe pour la Scuderia Ferrari à la maison, seul Tonizza obtiens les points de la huitième place au prix d'une stratégie moins efficace qu'es comptées.

Ce soir, sur la mythique piste de Silverstone, Lucas Blakeley tentera le tout pour le tout afin de réaliser la passe de trois, sur son territoire.