F1 eSports – La dernière ligne droite (Direct vidéo à 20h30)

Si l’on voulait reprendre une expression bien connue des sports automobiles américains, appelons cette dernière phase de la compétition le "money time".

Tout ce qui a pu être fait, remporté, manqué depuis le début de la saison portera à conséquence. Depuis trois mois, le championnat nous a réservé des exploits, des dramas et une bataille incessante entre les champions établis de la discipline et un rookie aux dents longues signé en dernière minute par Haas avec des ambitions dont certains observateurs pouvaient rire en prémisse de la saison.

Thomas Ronhaar ou la fraîcheur incarnée par ce jeune néerlandais n’a pas manqué de faire réagir ses concurrents. Il s’est élancé à de nombreuses reprises depuis la première ligne, nous prouvant ses capacités à tirer le meilleur de sa monoplace sur un tour. Sera-t-il aussi à l’aise sur ces trois derniers circuits particulièrement exigeants ?

Pour cette dernière semaine de l’année, finie l’Europe, place aux épreuves classiques d’une fin de saison de Formule 1. Ce mercredi, c’est la mythique piste de Suzuka qui accueillera la dixième épreuve, ce jeudi direction, la toujours animée, piste d’Interlagos avant de conclure en beauté dans la nuit d’Abou Dhabi.

Ils sont encore cinq prétendants à la couronne mondiale. Lukas Blakeley, sensation du début de saison, mène la hiérarchie du haut de ses 132 points.

Son dauphin n’est autre que Ronhaar, avec 121 points, la sensation de cette édition pourrait l’emporter. Une Mclaren peut en cacher une autre, Bari Borumand, 118 points, reste l’outsider attendu.

Dans son sillage, l’une des références, Rasmussen en proie à des excès d’agressivité et un dépit latent face aux indécisions des stewards peut encore faire parler l’expérience, avec ces 115 unités, le danois devance Jarno Opmeer le double champion en titre.

Le réveil tardif d’Opmeer lui permet de se relancer dans la compétition, Rasmussen paie son inconstance, et même si notre "Iceman" a parfois perdu son sang-froid, il reste un stratège avéré, va-t-il enfin l’emporter ?

Rappelons que si la lutte entre les joueurs attire toute notre attention, il est bien question d’une victoire d’équipe ce vendredi. L’écurie totalisant le plus de points à Abou Dhabi se verra remporter la somme de 750 mille dollars. RedBull, si Marcel Kiefer manque à endosser son rôle de deuxième pilote court à sa perte. Avec un déficit de 151 points, Mclaren semble avoir une route toute tracée jusqu’à la récompense d’une campagne jusqu’ici, sans grosses fautes. Trois succès pour Blakeley et un pour Borumand à Spa, difficile d’afficher la meilleure régularité sur neuf épreuves.

Rendez-vous donc ce mercredi soir sur le mythique huit de Suzuka, théâtre de la dixième course de l’année. Un meeting immanquable pour tout fan de course automobile et d’eSport.