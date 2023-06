F1 Espagne : Verstappen s’impose devant les Mercedes et signe une troisième victoire consécutive ​​​​​​​

Quel week-end pour Max Verstappen ! Auteur du temps le plus rapide lors des trois séances d’essais libres et en pole samedi, le Néerlandais conclut son rendez-vous catalan de la meilleure des manières en remportant le GP d’Espagne. Le tout, en s’offrant également le point du tour le plus rapide.

Le double champion du monde devance les Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell. Tandis que Sergio Pérez (Red Bull) et la Ferrari du local Carlos Sainz complètent le top 5. Fernando Alonso (Aston Martin) ne fait pas mieux qu’une septième place à domicile, et Charles Leclerc se classe à une décevante onzième place.