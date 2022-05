F1 Espagne : Verstappen s’impose à Barcelone et prend la tête du championnat après l’abandon de Leclerc

Pendant ce temps, après un début chaotique, Carlos Sainz et Lewis Hamilton remontent les voitures pour rentrer dans les points. Ils profitent des bonnes performances de leur voiture pour dépasser leurs concurrents et se rapprocher du quatuor de tête. Invité surprise dans les premières places, Valteri Bottas est au pied du podium avant de se faire dépasser par les deux pilotes en chasse au 58ème tour. À la fin du Grand Prix, Sainz et Hamilton, tous deux revanchards, se livrent un mano à mano qui sera finalement remporté par l’Espagnol chez lui pour s'adjuger la 4ème place.