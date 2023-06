F1 Espagne – Verstappen revient sur son succès en Catalogne : "La voiture était très agréable à conduire, forcément ça donne confiance"

Au-dessus du lot durant tout le week-end, Max Verstappen s’est adjugé le Grand Prix d’Espagne et signe ainsi une cinquième victoire cette saison, la troisième consécutive.

Forcément, le double champion du monde savoure ce succès. "Je ne suis pas sur une autre planète", plaisante le pilote Red Bull. Avant de poursuivre. "On a vécu un superbe week-end, la voiture était très agréable à conduire, forcément ça donne confiance. Durant la course, on savait qu’on prenait un risque en mettant les médiums au départ mais cela s’est bien passé dans l’ensemble. Désormais je vais un peu célébrer cette victoire et me reposer à la maison durant ces dix prochains jours".

Mais le Néerlandais n’est pas le seul heureux du week-end, puisque les Mercedes reviennent bien dans le coup en s’offrant la deuxième et troisième place grâce à Lewis Hamilton et George Russell. "On espérait cela lorsqu’on a apporté ces évolutions. C’est un incroyable travail de l’équipe, tout le monde a de quoi être fier. George a également fait un excellent boulot. C’est génial d’avoir été plus rapides que Ferrari et Aston Martin", souligne le septuple champion du monde.

Même son de cloche du côté de son jeune coéquipier. "Les évolutions nous ont fait du bien, c’est très prometteur. Je remercie toute l’équipe. On espère avoir de nouvelles évolutions rapidement pour réduire l’écart avec Red Bull. Ils sont sur leur planète actuellement, c’est dommage pour le sport mais ils font un boulot incroyable".

Alors Verstappen pourra-t-il enchaîner un quatrième succès de rang ? Réponse au Canada le 18 juin prochain.