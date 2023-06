F1 Espagne : Verstappen réalise le carton plein aux essais libres en s’adjugeant également la troisième séance

Place à la dernière séance d’essais libres ce samedi en Espagne, cadre de la septième manche de la saison de F1. Après un vendredi largement dominé par Max Verstappen, c’est une nouvelle fois le double champion du monde qui s’est montré le plus rapide sur le tracé catalan.

Le Néerlandais devance son coéquipier Sergio Pérez et la Mercedes de Lewis Hamilton. Les Espagnols Carlos Sainz et Fernando Alonso complètent le top 5, juste devant l’autre Mercedes de George Russell et la Ferrari de Charles Leclerc.

Une séance marquée par quelques gouttes de pluie et un drapeau rouge causé par une sortie de piste de la Williams de Logan Sargeant.

Suite du programme ce samedi dès 15h55 pour une séance qualificative à suivre en direct sur la Une.