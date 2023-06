F1 Espagne : Verstappen le plus rapide de la première séance d’essais libres

Une semaine après la victoire de Max Verstappen au Grand Prix de Monaco, la F1 fait son retour ce week-end à Barcelone, cadre de la septième manche de la saison. Et place aux traditionnels essais libres ce vendredi en Catalogne.

C’est finalement le Néerlandais qui s’est montré le plus rapide lors de la première séance. Le double champion du monde devance largement son coéquipier chez Red Bull Sergio Pérez et Esteban Ocon, en confiance au volant de son Alpine depuis son podium sur le Rocher. La surprise de cet exercice s’appelle Nyck de Vries (AlphaTauri), quatrième, devant l’autre Alpine de Pierre Gasly et le local Fernando Alonso. Tandis que les Ferrari de Charles Lerclerc et Carlos Sainz se classent à la huitième et neuvième place.

La deuxième séance est prévue à 17h, alors que les qualifications seront à suivre ce samedi à 15h55 sur la Une.