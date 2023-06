F1 Espagne – Verstappen domine largement les débats en Catalogne : "Je savoure énormément ce week-end"

Grand favori après avoir dominé les trois séances d’essais libres, Max Verstappen a confirmé ce samedi en s’offrant la pole en Catalogne.

Forcément, le double champion du monde était ravi à l’issue de la séance. "Je savoure énormément ce week-end, la voiture a un excellent rythme mais c’est en course que ça compte. On doit être concentré mais si on réussit notre départ, on peut gérer le rythme par après".

Derrière, le local Carlos Sainz (Ferrari) réalise la meilleure séance de sa saison, devant ses fans. "C’est très spécial, on ne pouvait pas faire mieux. On vise le podium ce dimanche même si ce sera difficile. Les conditions étaient compliquées ce samedi, surtout en Q1, mais on a bien géré. Gagner la course ? Cela signifierait beaucoup pour moi mais Max est sur une autre planète".

Troisième, Lando Norris effectue également son meilleur résultat de la saison au volant de sa McLaren. "La voiture était vraiment bonne, on a apporté quelques petites modifications qui ont visiblement porté leurs fruits. Les autres souffraient en piste, mais ça allait de notre côté donc on peut accrocher cette troisième place. L’équipe a réalisé un superbe travail".

