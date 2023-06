F1 Espagne : Verstappen domine la deuxième séance d’essais libres devant Alonso

La F1 pose ses valises en Espagne ce week-end, une semaine après le Grand Prix de Monaco, remporté par Max Verstappen.

Et le double champion du monde réalise le vendredi parfait puisqu’il domine la deuxième séance d’essais libres, quelques heures après s’être montré le plus rapide lors du premier exercice.

Le natif de Hasselt devance le régional de l’étape Fernando Alonso (Aston Martin) et l’invité surprise Nico Hulkenberg au volant de sa Haas. Sergio Pérez et Esteban Ocon (Alpine) complètent le top 5, devant les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz. Un vendredi plus compliqué en revanche pour les Mercedes, qui restent loin des premières places malgré des évolutions apportées sur la W14.

Suite du programme ? Ce samedi dès 15h55 pour une séance qualificative à suivre en direct sur les médias de la RTBF.