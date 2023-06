F1 Espagne – Pérez veut oublier son week-end difficile à Monaco : "Tout peut encore arriver, il reste beaucoup de courses"

Vainqueur de deux courses en 2023, Sergio Pérez est sans doute le seul en mesure de priver Max Verstappen d’une troisième couronne mondiale cette année.

Mais le Mexicain a connu un week-end cauchemardesque sur le Rocher, avec un crash en qualifications et une décevante seizième place le dimanche. "Que s’est-il passé à Monaco ? Je n’étais pas là !", plaisante le pilote Red Bull.

Avec 39 points de retard sur son coéquipier néerlandais, Pérez ne peut plus se permettre de connaître un week-end similaire, mais ne compte pas pour autant changer son approche. "Cela ne change pas grand-chose, je veux juste maximiser mon week-end, sans penser au championnat. Tout peut encore arriver, il reste beaucoup de courses et cela tourner très vite. La vitesse est là, c’est le plus important".

Le pilote de 33 a en tout cas retenu la leçon. "Le plus important est de réussir les qualifications et ne pas faire d’erreurs par après. Quand on a un mauvais jour, il faut être sûr de glaner un maximum de points".

Avant de conclure. "On n’a pas apporté de grandes évolutions donc on s’attend à ce que les autres écuries réduisent l’écart semaine après semaine".

Le protégé de Christian Horner aura à cœur de redorer son blason ce samedi à Barcelone pour une séance de qualifications à suivre en direct dès 15h55 sur les médias de la RTBF.