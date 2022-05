F1 Espagne : nouvelle bagarre Leclerc-Verstappen pour s’adjuger le Grand-Prix de Barcelone (Direct vidéo à 15h)

Mais une chose est sûre, Mad Max ne se laissera pas faire. Sur les terres de ses premiers exploits – Verstappen a décroché sa première victoire en F1 à Barcelone en 2016 – le Néerlandais compte bien confirmer ses succès à Imola et Miami. D’abord largué en début de saison, il a vu son retard au classement fondre sur les deux derniers GP et n’est plus qu’à 19 unités de Leclerc, avant le départ du GP d’Espagne.