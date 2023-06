F1 Espagne – les pilotes Ferrari réalistes après un Grand Prix difficile :"Cela ne peut pas être pire que ce week-end"

Un podium, cent points et une décevante quatrième place au championnat des constructeurs. Voici le maigre bilan de Ferrari après sept courses cette saison. Et le Grand Prix d’Espagne remporté par Max Verstappen ne va certainement pas rassurer les Rouges.

Cinquième après avoir décroché la deuxième place en qualifications, Carlos Sainz se montre réaliste. "J’ai maximisé tout ce que j’avais, j’ai tout donné. C’est dommage de ne pas avoir pu livrer une meilleure bataille face aux Red Bull et Mercedes mais ils étaient beaucoup plus rapides. Mais si j’offrais plus de résistance, ils m’auraient quand même dépassé un tour après. J’ai tout donné mais nous en sommes là aujourd’hui".

Même son de cloche du côté de Charles Leclerc, onzième après s’être élancé de la voie des stands. "On a tellement de travail. Heureusement, on a connu moins de problèmes qu’en qualifications, même si on a toujours ces soucis difficiles à expliquer avec les pneus. L’objectif est évidemment de s’améliorer, même si cela ne peut être pire que ce week-end".

La Scuderia tentera en tout cas de renverser la tendance le 18 juin prochain au Canada.