F1 Espagne – Leclerc et Pérez déçus après une séance qualificative ratée : "Je ne suis pas surpris d’être éliminé en Q1"

La séance qualificative en Espagne a offert son lot de surprises ce samedi. S’il n’est évidemment pas étrange de voir Max Verstappen en pole, plusieurs pilotes sont partis à la faute, redistribuant les cartes d’un Grand Prix qui s’annonce indécis.

La première surprise a lieu en Q1 avec l’élimination d’un Charles Leclerc peu en confiance au volant de sa Ferrari. "J’étais sûr d’être éliminé en Q1, je suis persuadé qu’il y avait un souci sur la voiture. Pourtant, ça allait durant les essais libres ce samedi matin, je ne sais pas pourquoi ça s’est aggravé par après".

Tandis que la Q2 voit l’élimination surprise de Sergio Pérez, parti à la faute une semaine après son erreur à Monaco. "J’ai malheureusement perdu le contrôle en fin de Q2. J’espère que je pourrai remonter en course et accrocher un podium. Cela serait un scénario idéal, on va faire le maximum".

Le Mexicain s’élancera devant George Russell, lui aussi auteur d’une erreur, en touchant son coéquipier chez Mercedes Lewis Hamilton. "Cela ne faisait évidemment pas partie du plan. On a juste eu une mauvaise communication, il y avait beaucoup de trafic. Heureusement il n’y a pas eu trop de dégâts. De toute manière, je n’étais pas à l’aise avec la voiture, ce n’était pas un samedi idéal mais on a encore la course ce dimanche, ce sera bien différent".

Pourtant qualifié en Q3, Fernando Alonso a également connu une journée compliquée. Parti dans les graviers en Q1, le double champion du monde ne fait pas mieux qu’une neuvième place à domicile. "Cela a été une qualification difficile, j’ai commis une erreur en Q1 et cela a endommagé mon Aston Martin. On a eu du mal à retrouver le rythme par après. On vaut mieux que cette neuvième place et on a des voitures rapides derrière donc ce sera une course intéressante. Tout peut encore arriver, d’autant plus s’il pleut".

Alors qui pourra inquiéter Verstappen en Catalogne ? Rendez-vous sur Tipik à partir de 14h30 pour Warm Up avant de vivre le départ du Grand Prix dans la foulée.