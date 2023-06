F1 Espagne – Le débriefing de Gaëtan Vigneron : "Carlos Sainz sauve l’honneur de Ferrari"

Max Verstappen s’est offert sa quatrième pole de la saison ce samedi en Espagne. Et comme d’habitude, Gaëtan Vigneron revient sur les faits marquants de cette journée en Catalogne.

Notre expert F1 analyse la domination du Néerlandais en Espagne. "Il est intouchable, il a remporté les trois séances d’essais libres et réalise sa première pole à Barcelone". Sera-t-il pour autant imbattable ce dimanche ? "Non, d’après Christian Horner. Il y a beaucoup d’éléments comme la météo, le départ, la fiabilité ou encore la stratégie".

Derrière, Carlos Sainz sauve l’honneur des Rouges. "Le poleman de l’année dernière, Charles Leclerc, s’élancera 19e au volant d’une Ferrari inconduisible ".

Avant de revenir sur la touchette entre George Russell et Lewis Hamilton, mais aussi sur la petite performance de Lance Stroll, qui s’élancera devant Fernando Alonso pour la première fois de la saison. L’Espagnol ayant endommagé son Aston Martin après une erreur en Q1.

Si l’Espagne entière plaçait ses espoirs sur l’ancien pilote Alpine pour empêcher le Néerlandais d’obtenir un nouveau succès, elle devra changer de poulain ce dimanche. "Les Espagnols devront miser sur Sainz parce qu’Alonso semble un peu loin pour cette 33e victoire dont rêve tout le pays". Mais l’Asturien a de grandes chances de l’emporter…. si vous croyez aux signes du destin."C’est le 33e Grand Prix d’Espagne, Alonso a le box numéro 33, la course a lieu le 4/6/23, si vous additionnez tout cela, on arrive à 33. Ce sera le 1086e GP de l’histoire et le 362e d’Alonso. Il aura donc disputé… 33,33% des courses !"

Alors qui remportera cette septième manche de la saison ? Réponse ce dimanche à partir de 14h30 sur Tipik pour Warm Up avant de vivre le départ du Grand Prix dans la foulée.