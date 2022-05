F1 Espagne – Le débriefing de Gaëtan Vigneron : "C’est la première fois qu’on a entendu Lewis Hamilton satisfait"

Ce week-end, le petit monde de la Formule 1 se réunit en Espagne pour disputer la 6e manche du Championnat du monde. Notre envoyé spécial Gaëtan Vigneron est revenu sur cette première journée lors de laquelle Charles Leclerc a brillé, dominant les deux premières séances d’essais libres sur le circuit de Catalogne (4,675 km) à Montmelo.

"Deux fois Leclerc premier, deux fois Ferrari devant Red Bull. Mais attention, Mercedes a repointé le bout du museau. C’est la première fois qu’on a entendu Lewis Hamilton satisfait", a expliqué notre journaliste. "C’est un week-end capital pour Mercedes. Il faut que ce soit le début de la compréhension de leur problème. Il faut pouvoir valider leur concept "zéro ponton" qui marche bien en simulation mais qui ne donne rien en piste… sous peine de devoir revenir à une spécification plus ancienne".

Gaëtan Vigneron s’est également intéressé au duel entre Red Bull et Ferrari : "Progressivement, Red Bull a pris le dessus, devenant la référence, d’où l’obligation pour Ferrari de riposter pour réduire l’écart voire de reprendre la direction des opérations. Le tout dans le contexte du budget plafond qui contraint d'utiliser les ressources de manière très intelligente". Pour rappel, Max Verstappen a remporté les deux derniers GP, à Imola et Miami, et revient petit à petit sur Leclerc alors que Red Bull n’est plus qu’à 6 petits points de Ferrari au classement des constructeurs.