F1 Espagne : la menace Verstappen plane au dessus du trône de Charles Leclerc

Max Verstappen débarque en Espagne pour la 6e manche du championnat du monde de Formule 1 après avoir frappé deux très grands coups lors des précédents grands prix (à Imola et Miami). En deux courses, le Néerlandais a tout simplement fondu sur Charles Leclerc, toujours leader du championnat, en passant de 46 à 19 points de retard sur le Monégasque. Le pilote Red Bull tentera donc de remettre cela en Espagne pour se rapprocher encore de son rival ou même prendre le contrôle du championnat.



Charles Leclerc et Ferrari occupent toujours les sièges de leaders – position que ni l’équipe, ni le pilote n’ont encore quittée cette saison. Mais elle est plus fragile que jamais, bien entamée par les deux victoires consécutives de Verstappen.

Après la démonstration du champion du monde en titre en Emilie-Romagne (Italie) fin avril, sa victoire à Miami il y a deux semaines lui a permis de se rapprocher considérablement de Leclerc à l’issue d’une course que le pilote de la Scuderia n’a jamais vraiment pu dominer.

"Pour le moment, il semble que Red Bull ait le dessus dans les courses", a d’ailleurs reconnu le Monégasque en Floride.

Red Bull et Ferrari sont pour l’instant les seules voitures capables de gagner, puisqu’aucune autre écurie n’a placé un pilote aux deux premières places dans ce début de saison.

On peut donc s’attendre à un nouveau duel roues contre roues entre Leclerc et Verstappen en Espagne, avec en embuscade leurs coéquipiers, Sergio Pérez chez Red Bull et Carlos Sainz chez Ferrari. L’Espagnol tentera sur ses terres de regagner une confiance ébranlée par un début de saison marqué par deux abandons et plusieurs sorties de piste, lui qui rêve d’une première victoire en Formule 1.